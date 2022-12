Huit propositions pour lutter contre la fast fashion

Ces dernières années, l’industrie de la mode tend de plus en plus vers la fast fashion, cette tendance reposant sur un renouvellement ultra-rapide des collections. Elle s’appuie sur un rythme de production effrénée et souvent insoutenable.

Selon la Fondation Jean-Jaurès, ce modèle économique est à repenser, avant tout pour protéger ceux qui y travaillent. L’industrie de la mode bafoue fréquemment les droits fondamentaux et internationaux en usant notamment du travail forcé pour assurer la forte cadence de sa production. Cette industrie doit aussi être repensé pour une meilleure sauvegarde de l’environnement. Hormis la toxicité des produits utilisés dans l’industrie textile, elle est très énergivore en eau et très polluante.

L’objectif de ce rapport est donc d’ouvrir les réflexions pour atténuer les conséquences environnementales de la fast fashion mais également pour repenser l’habillement. « Cela passe notamment via un contrôle accru de l’Union européenne, dont le secteur du textile a été fortement ébranlé par les délocalisations et la perte de main-d’œuvre qualifiée. Redynamiser le secteur permettrait en cela de produire en Europe. Par ailleurs, une évolution des pratiques est à imaginer : seconde main, responsabilisation des consommateurs, établissement d’un Nutriscore européen ou lutte contre le greenwashing sont quelques voies à explorer », précise l’auteure du rapport.

Face à ce problème environnemental et humain, la Fondation Jean-Jaurès formule huit recommandations :

Étendre le champ d’application du devoir de vigilance des entreprises et s’assurer d’un suivi et d’un contrôle effectif de l’application des mesures en vigueur. Exiger que les cabinets d’audit sociaux dans l’industrie textile publient des rapports d’audit sur les risques et incidents liés à la sécurité et aux droits des travailleurs. Aller vers la mise en place de mesures-miroirs ou de clauses-miroirs à l’importation. Accroître les financements européens à destination des petites et moyennes entreprises de l’industrie textile via un programme dédié. Valoriser la formation dans l’industrie textile (Erasmus +). Instaurer une interdiction ferme de destruction des invendus. Mettre en place d’un « Nutriscore » européen pour le secteur de l’industrie textile et de l’habillement. Durcir la réglementation européenne en matière d’étiquetage (étendue à la vente en ligne).

Quelques chiffres-clés

La production mondiale de l’industrie du textile a doublé entre 2000 et 2015. Elle devrait augmenter de 63 % d’ici 2030. La production européenne a quant à elle stagné, avec une hausse continue des importations venant d’Asie.

Alors que le secteur européen du textile employait 1,5 million de personnes en 2020, près de 13 millions d’ouvriers et d’ouvrières dans le monde produisaient ainsi la quantité de vêtements consommés dans l’Union européenne.

Chaque année, dans l’Union européenne, 4 millions de tonnes de textiles sont jetées. Les Européens achètent en moyenne 26 kg de vêtements par an et en jettent 11 kg. Le débarras d’habits portables représente 460 milliards de dollars chaque année.

Le prix du vêtement a baissé de 3 0% entre 1996 et 2008.

La seconde main a triplé depuis 2020 et représente entre 3 et 5 % du secteur en 2022.