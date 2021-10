Huit nouveaux associés chez Bignon Lebray

Avec de cinq recrutements et trois nominations, issus de cooptations internes, la dynamique de croissance du cabinet prend un nouveau tournant, désormais doté de 31 associés.

Comme l'indique Jacques Goyet, président du directoire, « Nous sommes très heureux d'accueillir ces nouveaux associés et leurs collaborateurs. Le cabinet compte désormais plus de 110 personnes dont 80 avocats et juristes et étoffe ainsi son équipe parisienne afin de proposer une offre juridique complète composée de spécialités toujours plus pointues et d'expériences de plus en plus riches. Ces nominations s'inscrivent dans un mouvement de renouvellement entrepris ces dernières années avec un déménagement de notre siège parisien vers des locaux plus contemporains (HQE), vastes et fonctionnels.»

Titulaire d'un DESS Juriste International, Caroline Cazaux a rejoint le département Concurrence et Distribution. Avocate au barreau de Paris, elle a notamment exercé au sein des cabinets Fidal entre 2011 et 2014 et Fourgoux & Djavadi en 2017. eSon intervention s'organise autour de la structuration de leurs réseaux de distribution, de leur politique commerciale et tarifaire, ainsi que la publicité de leurs produits.

Renforçant le pôle droit social, Marie-Charlotte Diriart, déjà affiliée au même pôle au sein du cabinet Brunswick depuis 2016, a notamment exercé au sein des cabinets Hogan Lovells entre 2007 et 2016 et Kahn & Associés de 2000 à 2007. Elle intervient plus particulièrement dans les domaines de la santé, des technologies et de l'industrie et accompagne ses clients dans leurs projets de restructuration.

Elise Dufour, nommée associée au sein du département Propriété Intellectuelle & Technologies a développé une solide expertise en droit du numérique. Forte de 10 ans d'expérience au sein des cabinets Dreyfus, puis Alain Bensoussan, entre 2007 et 2016. Elle intervient principalement sur le suivi des projets informatiques, la valorisation et la sécurisation des données collectées ainsi que le RGPD. Présidente de Cyberlex et experte des procédures alternatives de résolution de litiges (Parl.fr).

Nicolas Moreau rejoint le département Propriété Intellectuelle & Technologies à Paris dont il avait lui-même était à l'initiative en 2016, au sein du cabinet Brunswick. Titulaire d'un DESS en Propriété Industrielle et d'un mastère spécialisé en Droit et Management international, il a débuté sa carrière chez Gide Loyrette Nouel en 2004 avant de rejoindre le cabinet DLA Piper en 2006, puis le cabinet Promark entre 2008 et 2016 où il est devenu associé. Il gère notamment un portefeuille de plus de 3 500 marques et accompagne par ailleurs les sociétés innovantes dans la négociation de contrats liés à la Recherche & Développement.

Ondine Prévoteau, a été nommée associée au sein du département Droit Immobilier. Elle intervient plus particulièrement en Droit de l'immobilier commercial (baux) et accompagne des sociétés en contentieux. Titulaire d'un Master 2 Concurrence Consommation Propriété Intellectuelle (Université des Sciences Economiques de Rennes) et d'un Master 1 en Droit des Affaires (Université Catholique de Lille), elle avait intégré le bureau de Lille du cabinet Bignon Lebray en 2011

Pierre-Emmanuel Scherrer est nommé associé au sein du département Droit Fiscal. Il a développé, à Lyon, l'offre fiscale du cabinet en matière d'opérations de haut-de-bilan et d'ingénierie fiscale patrimoniale. Il intervient particulièrement sur la structuration des transactions nationales et internationales complexes, les opérations de capital, et accompagne des entreprises françaises à l'international et des groupes étrangers investissant en France. Il a auparavant exercé au sein des cabinets Veil Jourde, puis Gibson Dunn & Crutcher et Fidal.

Alban Van de Vyver rejoint l'équipe Droit des Sociétés du pôle Fusions Acquisitions. Après huit ans de collaboration au sein du cabinet Racine, il intègre en 2016 le département Capital Investissement – Fusions Acquisitions du cabinet Brunswick en qualité d'associé. Disposant d'une expérience approfondie en matière de Private Equity il accompagne tant les fonds d'investissement sur leurs opérations de levées de fonds et de rachat avec effet de levier (LBO), que les entrepreneurs et dirigeants. Il intervient par ailleurs sur les opérations classiques de M&A (build-up, carve-out, restructurations) auprès d'ETI et de PME françaises ou étrangères.

François Vignalou rejoint le département Droit Fiscal. Diplômé du DJCE, il a débuté sa carrière au Bureau Francis Lefebvre en 1997 avant d'intégrer la direction internationale de Fidal en 1999, puis le cabinet Paul Hastings en 2001. Fondateur du cabinet Richer Outil Olivier-Martin & Vignalou, il a lui aussi rejoint les rang du cabinet Brunswick en 2012 pour y fonder le pôle fiscal. Il intervient en fiscalité des entreprises et des opérations de fusions-acquisitions, en fiscalité patrimoniale, fiscalité immobilière et accompagne les organismes sans but lucratif, spécialité dont le cabinet ne disposait pas encore.