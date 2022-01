Huit militants antivaccins interpellés pour avoir menacé des élus

Ces multiples interpellations ont été réalisées à la suite du travail de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité (OCLCH). Les deux hommes et les six femmes arrêtés sont tous membres du collectif antivaccin ViVi. Ils sont soupçonnés d’avoir ciblé des parlementaires favorables à la vaccination et à l’instauration du pass vaccinal. Parmi les personnes ayant été victimes de ce cyberharcèlement, la députée de la majorité Isabelle Rauch mais également la sénatrice socialiste de Charente Nicole Bonnefoy.

Jean-Philippe Reiland, patron de l’OCLCH a expliqué qu’il y avait une recrudescence des violences envers les élus sur les questions sanitaires : « En ce moment les élus sont l’objet de menaces par les antivaccins et comme les discours de haine annoncent les actes de haine, il fallait agir. » a-t-il expliqué à l’Agence France Presse (AFP). Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est félicité de cette interpellation au travers d’un tweet : « Merci aux gendarmes de l’office central de lutte contre les crimes de haine qui ont permis d’interpeller hier 8 membres actifs du groupuscule anti-vaccin ViVi qui harcèle via les réseaux sociaux des parlementaires ou des médecins depuis le mois de mars 2021. ».