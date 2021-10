Huit entreprises franciliennes reçoivent un trophée « un jeune une solution »

Le plan France Relance a récemment fêté son premier anniversaire. Dans le cadre de ce plan, le dispositif « un jeune une solution » a été mis en place. Il permet aux entreprises engageant un jeune en alternance de bénéficier d’une aide financière à l’embauche afin de favoriser l’emploi des jeunes malgré la pandémie. Le dispositif se fixe comme objectif d’offrir à chaque jeune arrivant sur le marché du travail une solution. Il s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans. En Ile-de-France, l’Etat a mobilisé 1,2 milliard d’euros pour ce seul dispositif. Ce budget se répartit dans 98 437 aides à l’embauche. 709 millions d’euros ont été mobilisés pour le soutien à l’apprentissage, avec 109 086 contrats d’apprentissage engagés depuis septembre 2020. Le plan un jeune une solution a représenté une enveloppe de neuf milliards d’euros et a permis à trois millions de jeunes de signer un contrat d’apprentissage, un CDD ou un CDI au niveau national.

Dernièrement, la ministre Elisabeth Borne a reçu, accompagnée du préfet de la région Marc Guillaume et de la sous-préfète à la Relance Myriam Abassi, huit des jeunes, des entreprises et des lieux d’étude qui ont pu bénéficier d’aides dans le cadre du dispositif. Elle leur a remis un trophée pour les féliciter de leurs actions. Un lauréat a été récompensé dans les catégories suivantes :

Prix de l’apprentissage dans le commerce

Prix de l’apprentissage dans le secteur du tourisme et des loisirs

Prix de l’apprentissage dans le secteur des transports

Prix de l’apprentissage dans le secteur de l’industrie

Prix de l’apprentissage dans le secteur des travaux publics

Prix de l’apprentissage dans le secteur du bâtiment

Prix de l’apprentissage dans les services à la personne

Prix du spectacle et de l’événement

Un par un, les lauréats sont venus recevoir leur trophée des mains de la ministre et ont remercié leurs organismes de formations ainsi que leur employeur. Lors de son discours d’introduction, la ministre a rappelé son attachement à l’apprentissage et son souhait de donner une place importante à l’emploi des jeunes dans l’action du Gouvernement : « Je suis ravie de remettre ces trophées « Un jeune, une solution » à l’occasion de l’anniversaire du plan de relance. Ces trophées sont l’occasion de saluer la mobilisation de tous les acteurs franciliens engagés dans la promotion de l’apprentissage comme voie d’excellence et de réussite et également de féliciter les apprentis, entrepreneurs et formateurs. Comme vous le savez, la jeunesse est la priorité du gouvernement. Au début de la crise, nous nous sommes fixés l’objectif de ne laisser aucun jeune sur le bord du chemin. Nous sommes passés depuis de la parole aux actes, en annonçant ce plan qui a donné des résultats qui ont dépassé les prévisions les plus optimistes. ».

Présentation des lauréats

Commerce : Magic Bazar

Dans la catégorie commerce, c’est l’entreprise parisienne Magic Bazar qui a été récompensée. Elle est spécialisée dans la vente de jeux de cartes, de jeux de société. Plus de 60 personnes travaillent actuellement au sein de l’entreprise fondée en 2008. L’entreprise s’investit grandement dans l’emploi des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avec le plan 1jeune1solution, l’entreprise a recruté trois contrats d’apprentissage, 2 personnes en situation de handicap ont été recrutées en CDI et 2 jeunes recrutés en tant que préparateurs de commande.

Tourisme et loisirs : Villages nature

Le domaine Villages Nature Paris est la nouvelle expérience du groupe Center Parcs. Il s’agit de l’un des 26 domaines du groupe à travers l’Europe. Au sein du parc, les visiteurs retrouvent de nombreuses activités sportives, des divertissements et de relaxation. Dans le cadre du plan, la société s’est engagée à recruter des jeunes, avec notamment 25 contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation. De plus, trois personnes en situation de handicap ont été recrutés et 18 CDI et CDD de plus de trois mois ont été signés entre le 1er et le 30 juin 2020.

Transports : Keolis

A Versailles, l’entreprise Keolis a profité de la crise sanitaire pour recruter de nombreux jeunes en contrat d’apprentissage, plus précisément des femmes dans le but de féminiser le métier de conducteur de bus, ou les femmes sont peu présentes. L’entreprise s’est également associée au centre de formation d’apprentis en transport et logistique.

Industrie : Senior Aerospace Calorstat

Fondée en 1928, l’entreprise Senior Aerospace Calorstat est spécialisée dans la conception la fabrication et la qualification de systèmes sur-mesure développée autour de soufflets métalliques de haute précision. L’entreprise a reçu dans le cadre du plan France Relance, une subvention destinée à financer un projet de relocalisation. En parallèle, notamment dans le cadre du plan « un jeune, une solution », l’entreprise embauche régulièrement des apprentis afin de les former aux différents métiers de l’ingénierie.

Travaux publics : AXEO TP

Cette filiale du groupe Suez est spécialisée dans les travaux sur réseaux et travaux publics. Elle réalise notamment des opérations de maintenance sur tous types de réseaux et des interventions de réhabilitation sur les réseaux amiantés. Elle a recruté, dans le cadre du plan, plusieurs apprentis grâce au concours du centre de formation des métiers du bâtiment et des travaux publics de Trappes. Cet établissement accueille chaque année 300 apprentis et stagiaires.

Bâtiment : FAIN

Fain France est une société du groupe espagnol Fain Ascenseurs. Elle est spécialisée dans les travaux d’installation. Chaque année, cette entreprise accueille 200 jeunes qui viennenteffectuer un stage et faciliter leur entrée sur le marché du travail. Soutenue par le plan « un jeune, une solution », cette PME de 60 salariés recrute également 10 % d’apprentis pour les former sur les différents métiers de l’entreprise.

Services à la personne : Korian

Le groupe Korian emploie 26 000 personnes en France, répartis sur 455 sites, dont trois sont situés dans le Val-de-Marne. L’entreprise gère notamment plusieurs maisons de retraite (EHPAD). Elle prévoit de recruter 4 500 personnes supplémentaires en CDI cette année. Pour atteindre cet objectif, Korian a créé son propre centre de formation d’apprentis des métiers du soin. Le CFA devrait former 500 personnes cette année. Dans le Val-de-Marne, 14 apprentis ont été recrutés depuis le début de l’année, dont huit aides-soignantes.

Spectacle et événement : Magnum

Magnum est une PME spécialisée dans le spectacle et l’événementiel. Elle compte aujourd’hui plus de 200 salariés. En 2018, le directeur général a créé le premier groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification des métiers du spectacle et de l’événementiel. Ce collectif d’entreprises forme des jeunes éloignés du marché du travail afin de réduire la carence de personnel formé dans ce secteur d’activité. Il permet ainsi à des jeunes de se former en 24 mois. Deux nouvelles promotions devraient voir le jour en octobre et novembre 2021.