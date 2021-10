Hugues Parant arrive à La Défense

A la tête de l'Epad et de l'Epasa depuis 2008, puis de l'Epadesa à partir de sa création en 2010, Philippe Chaix a affirmé une vision sur le développement du projet de la Seine à la Seine avec notamment : la poursuite du Plan de Renouveau de La Défense –plusieurs tours sont déjà livrées, d’autres en cours de construction et en projet– ; la modernisation de l'Etablissement public, en particulier de ses méthodes d'aménagement, ainsi que l'obtention de la certification sans réserve de ses comptes 2012 par un commissaire aux comptes, et l'affirmation d'une politique de concertation et de partenariat active. Celle-ci a permis une meilleure écoute des riverains sur l’aménagement des espaces publics et a aussi évité des recours sur les permis de construire de certains projets majeurs.

Durant ces cinq dernières années, l’Epadesa a aménagé l’ensemble des espaces publics aux abords des projets de construction. Au total, ce sont 1 500 logements qui ont été livrés ou sont en cours de construction et 3 500 en projet. 590 000 m² de bureaux ont été livrés ou sont en construction, 750 000 m² sont en projet.

Hugues Parant est diplômé de l'ENA, Promotion "Henri-François d'Aguesseau" (1980). Il rejoint le corps préfectoral en 1982 et a notamment été Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de novembre 2010 à juillet 2013.

De 1989 à 1993, le nouveau directeur général de l’établissement public, Hugues Parant, était en charge des bureaux américains de la Datar. Entre 1993 et 1998, il était directeur national du Tourisme, avant de poursuivre sa carrière préfectorale.