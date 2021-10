Hughes Hubbard renforce son département Droit social et nomme Monique Figueiredo Associée

Avocate reconnue dans le domaine du droit du travail, Monique Figueiredo a une expérience considérable dans le conseil aux entreprises internationales sur l'ensemble des enjeux liés à l'emploi, en matière contentieuse ou non contentieuse. De nationalité franco-portugaise, elle parle couramment le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol.

Monique Figueiredo est une avocate spécialisée dans la représentation des entreprises devant les juridictions civiles et administratives dans le cadre de litiges individuels et collectifs en France. Elle conseille également les entreprises sur des projets de restructuration complexes liés à la fermeture de sites, à la mise en œuvre de plans sociaux et à la négociation de conventions collectives. Ses domaines d'intervention sont extrêmement variés couvrant les secteurs de l'IT, de l'emballage, de la chimie, de la pharmacie, du luxe, des cosmétiques, du divertissement, de la métallurgie et de la finance.

« Monique Figueiredo est un atout exceptionnel pour le département Droit social de notre Cabinet et de notre bureau de Paris », a déclaré Ted Mayer, président du cabinet Hughes Hubbard & Reed « Elle s'est forgée une solide réputation grâce aux litiges qu'elle a menés avec succès dans de nombreuses affaires individuelles ou collectives en matière de droit social pour des entreprises internationales et françaises. Nous avons hâte de travailler avec elle. »

« Monique Figueiredo est non seulement une avocate et une plaideuse très respectée, mais elle se distingue également par sa capacité d'adaptation multiculturelle, à travers sa maîtrise de 4 langues, et peut donc proposer un accompagnement complet à notre vaste portefeuille de clients internationaux », a ajouté Bryan Sillaman, associé et Managing partner du bureau parisien. « Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de nos équipes ».

« Le bureau parisien est comme une famille au sein de Hughes Hubbard & Reed. Les équipes disposent de l'envergure d'un cabinet international tout en ayant une culture locale forte. Leur accueil et l'authenticité du travail en équipe m'enthousiasme. Je suis impatiente de travailler avec mes nouveaux collègues », s'est réjouie Monique Figueiredo.

Monique Figueiredo est titulaire d'un DEA de droit international économique de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, d'un DESS de droit des affaires de l'Université ainsi que d'une maîtrise en sciences de gestion, spécialité droit des affaires internationales de l'Université Paris IX Dauphine.