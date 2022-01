Hughes Hubbard Paris renforce sa pratique Conformité avec deux nouvelles nominations

Les deux avocats continueront d’apporter toute leur expertise et leur expérience au sein de la pratique Conformité du bureau à Paris qui couvre les sujets liés à l’anticorruption, aux sanctions économiques et au contrôle des exportations, au devoir de vigilance et aux droits humains, et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que ce soit en matière de conseil, de contentieux ou d’enquête interne.

« Nous sommes fiers de ce collectif extraordinaire d'avocats, chacun d'entre eux faisant preuve d'un parcours professionnel remarquable et d’un engagement sans faille auprès de nos clients et nous nous réjouissons de voir nos avocats faire évoluer leur carrière au sein de notre cabinet », a déclaré Ted Mayer, président de Hughes Hubbard.

« Nous avons à cœur d’accompagner, d’encourager et de suivre nos jeunes talents chez Hughes Hubbard », s’enthousiasme Bryan Sillaman, associé dirigeant le bureau parisien du cabinet. Et de poursuivre, « nous attachons la plus grande importance à faire rimer excellence avec bienveillance et à faire de notre cabinet un lieu formateur permettant à nos avocats d’y développer une expertise de premier plan. Ces nominations s'inscrivent dans notre volonté de donner à chacun de nos membres l’opportunité d’évoluer et de faire rayonner notre cabinet à travers ces jeunes experts. C’est une nouvelle étape pour notre pratique Conformité à Paris, qui aborde 2022 avec une nouvelle dynamique tout en continuant à s’appuyer sur les bases de sa solide équipe composée désormais de 5 associés, 2 counsels et 22 collaborateurs et juristes ».

Outre qu’elle se distingue par sa taille (l’une des plus importante sur la place), la pratique Conformité de Hughes Hubbard à Paris se caractérise par son caractère profondément international, l’équipe étant composée de membres admis à plusieurs barreaux étrangers (New York, District de Colombia, Angleterre et Pays de Galles, Milan, Madrid, Suède, Norvège, Cameroun et Mexique) et maîtrisant de nombreuses langues étrangères (anglais, espagnol, portugais, italien, grec, allemand, russe, polonais, suédois, danois, norvégien et araméen-syriaque).

Marie-Agnès Nicolas a rejoint Hughes Hubbard & Reed en 2010 et fait partie des équipes « Anticorruption & Enquêtes Internes » et « Contentieux » du bureau de Paris. Sa pratique s’articule autour des différents aspects de la conformité, des sujets de corruption aux questions liées aux droits humains et au devoir de vigilance. Intervenant aussi bien en matière de conseil que dans la représentation de nos clients devant les autorités, notamment de poursuite, Marie-Agnès Nicolas a développé une expertise toute particulière dans la conduite des enquêtes internes et dans l’accompagnement des entités soumises aux contrôles de l’agence française anticorruption. Assistant une clientèle en grande partie composée de groupes multinationaux, elle est rompue aux complexités que présentent les problématiques transfrontières et la gestion des demandes formulées par les autorités et régulateurs étrangers (notamment le Department of Justice et la Securities and Exchange Commission américains). Marie-Agnès Nicolas assiste également nos clients dans leurs contentieux en matière pénale et commerciale. Spécialiste reconnue, elle est fréquemment conduite à publier des articles, intervenir à des conférences, dispenser des séminaires de formation en entreprise et à l’Université (notamment à l’Ecole de droit de Sciences Po) et participer à des groupes de réflexion.

Admise au Barreau de Paris, Marie-Agnès Nicolas est diplômée de Sciences Po et de l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne. Elle parle couramment français et anglais.

Jan Dunin-Wasowicz a rejoint Hughes Hubbard en 2012 et fait partie des équipes « Anticorruption & Enquêtes Internes », « Sanctions économiques, Contrôles à l'export et Lutte contre le blanchiment de capitaux » et « Arbitrage International » du bureau de Paris. Il concentre sa pratique sur la conformité transfrontalière, les enquêtes internes et gouvernementales multi-juridictionnelles, les sanctions économiques et le contrôle des exportations et autres restrictions au commerce international, en particulier au niveau de l’Union européenne, ainsi que sur l'arbitrage commercial international et d’investissement. Ayant suivi une formation juridique complète en France et aux Etats-Unis, il est avocat à la Cour en France et attorney-at-law aux barreaux de New-York et du District de Columbia.

Jan Dunin-Wasowicz a obtenu son Juris Doctor à l'Université de Columbia en 2012 (Harlan Fiske Stone Scholar) et est titulaire d’une Maîtrise en droit et d’un M2 en Droit du commerce international de l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne. Il est diplômé de Sciences Po où il a obtenu son Master en Affaires publiques en 2007 après y avoir réalisé un premier cycle interdisciplinaire en sciences humaines et sociales avec une spécialisation sur les affaires européennes. Jan est enseignant à l’École de droit de Sciences Po. Il parle couramment français, anglais, allemand et polonais.