Hughes Hubbard & Reed Paris : arrivée de Christophe Fichet en qualité d’associé

Hughes Hubbard & Reed LLP a annoncé que Christophe Fichet a rejoint le bureau parisien du Cabinet en tant qu’associé au sein de l’équipe Protection des données personnelles et Cybersécurité. Il est accompagné d’Adrien Morisse, collaborateur.

Christophe Fichet a développé une expérience approfondie du conseil dans le secteur des infrastructures et des services informatiques actifs et passifs dédiés aux communications électroniques en France, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique. Il compte parmi ses clients de grands opérateurs internationaux, des banques conseil et d’investissement, ainsi que des institutions financières comme la Banque mondiale. Il conseille également les gouvernements et les régulateurs sur la mise en place de cadres réglementaires, de procédures d’octroi de licences et de privatisation dans plusieurs pays.

Christophe Fichet intervient également auprès de grandes entreprises technologiques dans les secteurs des sciences de la vie, de la banque et de la finance sur l’utilisation des technologies numériques. Il aide ses clients à relever les défis complexes qui accompagnent leur transition numérique, et les conseille sur des questions relatives au traitement des données, aux systèmes de gestion, à la monétisation et aux transferts numériques, à la numérisation des processus, à la cybersécurité, à l’intelligence artificielle et à la blockchain.

« Christophe apporte une expérience reconnue sur des enjeux complexes d’infrastructure informatique, de technologie, de cybersécurité tout comme sur les défis liés à la protection des données et de la vie privée », a déclaré Ted Mayer, Président de Hughes Hubbard. « Son arrivée vient étoffer notre offre déjà solide en matière de conformité, de réglementation et de résolution des conflits à Paris. Alors que les enquêtes internes continuent de croître fortement sur les marchés français et européens, Christophe va nous aider à mieux conseiller nos clients qui doivent naviguer sur des questions toujours plus complexes de protection des données et de confidentialité dans un contexte élargi de leurs activités de conformité ».

« Rejoindre le Cabinet Hughes Hubbard offre pour mes clients et moi-même un nouvel élan, notamment en termes de technologie et d’innovation », a déclaré Christophe Fichet. « Nous partageons des valeurs et une culture communes : une expérience des enjeux complexes et une connaissance fine du marché et de nos clients. Il s’agit pour mes clients d’avoir accès à un partenariat d’excellence, car le Cabinet offre la capacité et l’agilité nécessaires pour comprendre, traiter et répondre à leurs besoins face aux défis en perpétuelle évolution que les données, la confidentialité et la vie privée représentent. Ils pourront bénéficier de l’expérience exceptionnelle du Cabinet en matière de conformité et de sanctions ».

« Christophe a représenté avec succès de grandes entreprises à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, où de nombreuses entreprises sont confrontées à des environnements de conformité complexes et en constante évolution », a déclaré Bryan Sillaman, associé dirigeant du bureau parisien de HHR. « Nous sommes impatients de l’accueillir et de travailler ensemble pour élargir nos offres de services à Paris pour nos clients français, européens et internationaux qui doivent affronter les questions essentielles de protection des données. ».

Profil

Christophe Fichet est diplômé de l’Université de Rennes I avec un DESS de droit des affaires. Au-delà de son activité d’avocat et conseil, Christophe Fichet est chargé de cours en matière de droit des contrats de communications électroniques dans le Master 2 Droit de l’Espace et des Télécommunications de l'Université Paris-Saclay, et dans le Master 2 Droit du Numérique de l’Université de Rennes 1. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages et intervient fréquemment dans des conférences en Europe et en Afrique.