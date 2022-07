Hughes Hubbard & Reed : arrivée d’Edouard Gergondet en qualité de Counsel

Le cabinet Hughes Hubbard & Reed annonce ce jour l’arrivée d’Edouard Gergondet en tant que Counsel au sein de l’équipe sanctions économiques, contrôles à l'exportation et antiblanchiment à Paris. Il intègre une équipe de premier plan aux États-Unis et en Europe composée, à Paris, de Jan Dunin-Wasowicz, Counsel, et de plusieurs collaborateurs expérimentés dans ce domaine, sous la responsabilité de Ryan Fayhee, Partner, basé à Washington, D.C.

L’arrivée d’Edouard Gergondet, depuis Bruxelles, vient renforcer le pôle d’expertise en sanctions économiques et contrôles à l’exportation du cabinet, qui connait une forte croissance, et dont la capacité et l’envergure lui permettent de déployer des équipes spécialisées et transfrontalières à travers le monde.

L’expérience d’Edouard Gergondet en sanctions économiques, contrôles à l’exportation et conformité en matière de commerce international couvre les aspects transactionnels, de conseil et d'application des règles, devant les autorités nationales, européennes et internationales. Ses clients interviennent principalement dans les secteurs financiers et assurantiels, industriels et des nouvelles technologies.

Par ailleurs, Edouard Gergondet soutient ses clients dans des procédures de défense commerciale, y compris des enquêtes antidumping, antisubventions et de sauvegarde, sur l'interprétation et la mise en œuvre d’accords commerciaux internationaux et bilatéraux et sur l’application des règles douanières. Il représente également des gouvernements dans des litiges devant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Edouard Gergondet possède un Magistère en droit des affaires international et européen de l’université de Nancy, a effectué un LLM à l’University of Cambridge et est inscrit à l'Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles et au Barreau de Paris, sur la liste Directive 98/5/CE.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée d'Edouard Gergondet au sein de notre équipe en pleine croissance. Son engagement fort au service des clients et son expertise européenne vont nous permettre d’aider nos clients à relever les défis majeurs auxquels ils sont confrontés dans un monde actuellement très incertain. », déclare Ryan Fayhee, responsable du département Sanctions, Contrôles à l'exportation & Lutte contre le blanchiment d'argent chez Hughes Hubbard.

« Nous sommes ravis d’accueillir Edouard Gergondet au sein du cabinet à Paris : il est non seulement un avocat et un défenseur d’exception, mais il se distingue par son profil international, qui vient enrichir une équipe multiculturelle, unique sur le marché européen », ajoute Bryan Sillaman, Associé dirigeant le bureau parisien du cabinet.

« Je suis très enthousiaste de rejoindre Hughes Hubbard & Reed, l'une des plus grandes équipes de conformité en Europe, pionnière sur ce sujet et de commencer à travailler avec une équipe multiculturelle composée de talentueux avocats. Je tiens à les remercier de leur chaleureux accueil. » s’est réjoui Edouard Gergondet.