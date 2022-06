Huawei lance son programme Digital InPulse pour des start-ups de bien-être innovantes

Huawei ouvre la neuvième édition de son programme Digital InPulse cette semaine, un rendez-vous qui a pour thématique le bien-être. La firme de téléphonie appelle les start-ups qui innovent au service du bien-être à postuler. InPulse accompagne en effet les pépites françaises dans leur développement à l’international, et notamment vers les marchés asiatiques. L’initiative a l’ambition de soutenir la croissance économique française en favorisant le dynamisme des écosystèmes locaux.

L’entreprise chinoise organise Digital InPulse depuis 2014, en partenariat avec le Comité Richelieu. Le tout prend la forme d’un concours, avec une dizaine de start-ups auditionnées dans plusieurs villes étapes. A la clef, pour les deux projets jugés les plus prometteurs, un soutien financier de 30 000 euros pour le premier prix, et de 20 000 euros pour le second ! Les lauréats auront aussi l’opportunité de rencontrer des acteurs du marché asiatique.

Une édition 2022 sous le signe du bien-être

Cette année, le leitmotiv du rendez-vous est le bien-être. Après la crise sanitaire du Covid et ses conséquences, Huawei a axé son édition sur cette thématique, alors que la marque souhaite mettre la technologie et l’innovation au service de la vie en bonne santé. Ainsi, les start-ups concernées par leur travail (dans le bien-être, bien vivre, bien manger, bien vieillir) sont invitées à candidater, particulièrement les secteurs de la santé intelligente, du sport connecté, de la FoodTech, de la SilverTech, ou encore toutes les innovations qui cherchent à améliorer la qualité de vie à la maison et au travail.

Appel à candidature jusqu’au 28 août

Les start-ups qui le souhaitent peuvent donc candidater via le site internet de l’événement (digitalinpulse.com) jusqu’au 28 août. La pertinence du modèle économique du projet et sa capacité à se développer en dehors des frontières de la France sont des critères clés de sélection. Après une première sélection, les auditions des start-ups retenues seront organisées entre septembre et novembre. Le jury de cette neuvième édition sera composé dans chaque ville-étape de plusieurs représentants de Huawei, d’un représentant du Comité Richelieu, d’un alumni Digital InPulse ou d’un entrepreneur chevronné, et d’un partenaire local.