How I met my Start-Up

Au programme : découverte de start-ups innovantes, présentation des métiers, jobdating, challenges recrutement, ateliers... et une soirée.

Objectifs :

· faire découvrir les entreprises et les métiers du numérique auprès des jeunes 18/30 ans en formation (étudiants/diplômés), en recherche d'emploi, aux créateurs d'entreprises et/ou aux personnes en reconversion.

· mobiliser les réseaux, créer une nouvelle fois l'événement et donner à voir les nouvelles façons d'entreprendre et de travailler.

Quelles entreprises participent ?

· Start-ups et autres lieux d'entreprenariat numérique (pépinières, incubateurs, hôtels d'entreprise, etc.) de la région (paris et petite couronne).

· Différents secteurs et métiers seront mis à l'honneur : Big Data, Musique, Santé, Communication, Emploi, etc.

Déjà une soixantaine d'entreprises ont confirmé leur participation, notamment faber novel, my major company, multiposting, MSS my super souvenir, level S3D, le dej.fr et CKAB.

Après cette journée portes ouvertes, les participants se retrouveront pour une soirée exceptionnelle au NUMA - rue du Caire, Paris 2e, pépinière dédiée aux start-ups et à l’innovation. À cette occasion, tous pourront partager leurs rencontres de la journée via des « rapports d'étonnement » (créations, présentations, photos, vidéos, ITW, articles, etc.)

Cet événement est financé par la Mairie de Paris et s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'industrie.

Inscription entreprise : http://www.capdigital.com/evenements/howimetmystartup

Contacts presse : Etycom - Aelya Noiret a.noiret@etycom.fr - Tél. : 06 52 03 13 47

Plus d'informations sur : www.howimetmystartup.fr / et www.facebook.com/events