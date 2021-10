Hotline « Solidarité entreprises Covid » : le financement, LA question du moment

Depuis le 23 mars dernier, plus de 2 000 chefs d'entreprise ont fait appel au numéro vert gratuit 0800 942 564 mis en place par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, spécialistes de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises, avec le Ministère des Finances et de l'Economie.

Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) relèvent semaine après semaine les sujets les plus abordés par les chefs d'entreprise sur la hotline Solidarité Entreprises Covid. A date, c'est la question du financement qui est la plus posée.

Le financement, le nerf de la guerre

Le confinement perdure et la situation financière de nombreuses entreprises se détériore. Elles sont de plus en plus nombreuses à rechercher des sources de financement, face à leurs difficultés de trésorerie. La question du financement est donc celle la plus fréquemment posée sur la hotline du CNAJMJ, devant celle du chômage partiel.

Selon le baromètre, le Fonds de solidarité représente plus de 20 % des appels et les sujets de financement et de report de charges représentent respectivement 11,8 % et 11,5 % des appels.

Comme l'explique Christophe Basse, président du CNAJMJ, « l'aide de 1 500 euros du Fonds de solidarité demeure le sujet n°1 de questionnement des entreprises qui appellent, probablement car elle concerne les indépendants, les micro-entreprises et nombre de TPE ».

Viennent ensuite les questions de mise en place du chômage partiel et d'autres plus générales sur les aides de l'Etat, pour plus de 10 % des appels reçus sur la hotline.

Impact inégal selon les secteurs

Si tous les secteurs d'activité économique sont concernés par la crise sanitaire actuelle, certains sont plus impactés que d'autres. Ainsi, le secteur de l'hôtellerie-restauration, avec 22,7 % des appels reçus, et celui du commerce de détail, avec 16 % des appels reçus, sont les plus touchés. Dans ce dernier secteur, une baisse de 2 % des appels depuis début avril est cependant à noter.

Les services à la personne (santé, beauté, esthétisme) représentent 9,1 % des appels et sont également en recherche d'informations sur les aides auxquelles il peuvent prétendre, tout comme le secteur du BTP (6,4 % des appels).

En revanche, les professions libérales, les agences immobilières et les artisans sont moins présents sur la hotline, bien que leur activité ait été très fortement réduite.

Les TPE, très majoritaires en ligne

Selon le baromètre du CNAJMJ, la grande majorité des entreprises qui appellent la hotline sont des TPE. Elles représentent 69 % des appels, contre 15 % pour les PME et les auto-entrepreneurs, et 1 % pour les ETI.

Un constat sans surprise pour Christophe Basse, puisque les TPE sont les plus durement touchées par la crise, avant les auto-entrepreneur.

Si elles subissent de plein fouet la crise sanitaire, les entreprises qui appellent la hotline ne sont pas pour autant en mauvaise posture. 77 % d'entre elles ne sont pas concernées par une procédure collective, qu'il s'agisse de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Toutefois, les entreprises en procédure collective sont plus nombreuses à appeler, en comparaison aux deux dernières semaines.