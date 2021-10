Hotline « Solidarité entreprises Covid » : des inquiétudes grandissantes malgré les aides

Un mois après son lancement, le numéro vert gratuit 0800 942 564 mis en place par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, spécialistes de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises, avec le ministère des Finances et de l'Economie, a été sollicité par plus de 2 600 chefs d'entreprise.

Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), qui relève chaque semaine les sujets les plus abordés par les appelants sur la hotline Solidarité Entreprises Covid, met en avant les inquiétudes grandissantes de ces derniers, que les mesures d'aides mises en place n'ont pas totalement réussi à atténuer.

La trésorerie, source toujours plus grande d'inquiétudes

Selon le baromètre, les sujets de financement au sens large pour faire face à la crise ou gérer la trésorerie représentent 53,3 % des appels.

Plus précisément, et par rapport aux semaines précédentes, les appels relatifs au Fonds de solidarité sont en expansion et atteignent 24,7 %. Un chiffre qui démontre que la trésorerie est le sujet d'inquiétude numéro 1 des chefs d'entreprise, et ce loin devant la mise en place du chômage partiel, qui ne représente qu'un peu plus de 10 % des appels passés, et dont l'importance diminue au fil des semaines.

Parallèlement, les demandes ou refus de prêt, les reports d'échéances sociales ou fiscales et les besoins de trésorerie à court termes sont des sujets bien moins abordés par les appelants, à respectivement 12 %, 8,8 % et 5%.

L'hôtellerie-restauration, secteur le plus inquiet

Parmi tous les secteurs d'activité économique, concernés par la crise sanitaire actuelle et représentés parmi les appelants, celui de l'hôtellerie-restauration est davantage impacté et représente 23,9 % des appels, contre 22,7 % à la mi-avril. Viennent ensuite le secteur du commerce de détail, avec près de 15 % des appels et celui des services à la personne (santé, beauté et salons de coiffure), avec 9,5 % des appels reçus.

Les professions libérales, les avocats, les agences immobilières ou encore les concessionnaires automobiles sont les secteurs les moins concernés par les appels reçus sur la hotline, et ce de manière constante.

Les TPE, très majoritaires en ligne

Selon le baromètre actualisé du CNAJMJ, les TPE représentent, en cette fin de mois d'avril, encore 69 % des entreprises qui contactent la hotline, contre 15 % de PME et d'auto-entrepreneurs et 1 % d'ETI.

Parmi les entreprises appelantes, 74 % ne sont pas concernées par une procédure collective, qu'il s'agisse de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Dans la continuité des deux dernières semaines, les entreprises en procédure collective sont plus nombreuses à appeler : elles sont actuellement 26 %.