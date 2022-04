Hors Normes, le sauveur des fruits et légumes moches, se diversifie

Depuis avril 2020, la start-up Hors Normes s’est donnée le pari de trouver des débouchés et des consommateurs aux fruits et légumes BIO français refusés par les circuits de distribution traditionnels, principalement pour leur aspect. Ces derniers représentent en effet les 2/3 des quelque 10 millions de tonnes de denrées alimentaires jetées chaque année, selon les chiffres de l’Ademe, avant même d’avoir pu arriver en rayon.

Cette année, Hors Normes a décidé d’ouvrir sa gamme à l’ensemble des produits d’épicerie qui seraient eux aussi rejetés par les distributeurs car mal conditionnés, dotés d’une DLC trop courte, victimes de surstock, ou en fin de série. Les fondateurs poursuivent ainsi leur ambition de devenir une épicerie en ligne du quotidien, pour lutter plus efficacement contre le gaspillage alimentaire.

Sven Ripoche, co-fondateur de Hors Normes

Un soutien économique pour les producteurs, fabricants et industriels français

En 2022, la France compte encore 5 % de produits d’épicerie (pâtes, riz, oeufs, confitures…) détruits avant même d’arriver dans les supermarchés, soit environ 2 millions de tonnes chaque année. Aussi, après avoir déjà convaincu 4 500 consommateurs éclairés, et 70 producteurs sur le sujet des fruits et légumes moches, Hors Normes ouvre sa gamme et son site à ces autres produits rejetés de la grande distribution. Suivant la même mécanique et la même promesse tarifaire, les produits sont rachetés aux agriculteurs et industriels et proposés jusqu’à 40 % moins chers qu’en épicerie classique ou en magasins bio.

Il s’agit donc là d’une relation économiquement gagnante pour les parties, qui lutte contre le gaspillage alimentaire en agissant en amont de la chaîne de valeur.

« L’épicerie du moche » et ses consommateurs responsables

Près de deux ans après son lancement, le service est désormais accessible dans 50 villes d’Ile-de-France, dont Paris, mais aussi à Lyon. Chaque semaine, près de 3 000 paniers sont livrés, soit l’équivalent de 12 tonnes de fruits et légumes sauvés. Avec le référencement de ces nouveaux produits d’épicerie, Hors Normes prévoit de recruter 9 000 nouveaux clients en 2022, mais aussi d’accélérer son déploiement sur le territoire français puis européen. Son objectif : sauver 1 000 tonnes en 2022, en plus des 250 tonnes déjà sauvées depuis de le début de l’aventure.

Désormais, sur le site www.horsnormes.co, six formats de paniers de fruits et légumes sont proposés, pour un montant allant de 11,5 euros à 28 euros, livrés en points retrait ou directement à domicile. Ils peuvent être complétés d’une sélection de 8 à 10 produits d’épicerie (riz, pâtes, confitures, pâte à tartiner, sauce tomate, compote). La gamme devrait inclure 100 produits d’épicerie d’ici juin 2022.

En parallèle de cette extension de gamme, de nouvelles fonctionnalités seront prochainement ajoutées au site web de la start-up, afin de proposer aux clients une expérience de commande et de livraison plus personnalisée.