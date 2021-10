Hommage du CNB à Tiennot Grumbach

« Tiennot Grumbach était une très grande figure du barreau français qu’il a marqué de son empreinte. Il a fait preuve dans chacune de ses fonctions, exercées avec un engagement infaillible, de la plus grande exigence intellectuelle alliée à une très grande humanité. Avocat, il s’était spécialisé en droit du travail, dont il a marqué la pratique et qu’il a enseigné, agissant ainsi selon ses convictions et son engagement social. Il a été un membre très actif du Conseil national des barreaux dont il a été membre à deux reprises. Il y a défendu avec passion et beaucoup de force ses convictions politiques et sa vision de la profession d’avocat. Il revenait régulièrement vers le Conseil national afin de connaître sa position sur des questions politiques ou tel problème déontologique, montrant ainsi son intérêt toujours vif pour la vie et l’évolution de notre profession. Le Conseil national des barreaux adresse à sa famille et à ses proches ainsi qu’aux membres de son cabinet ses pensées chaleureuses et ses plus sincères condoléances. »