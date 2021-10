Hommage du CNB à Maître Raymonde Talbot

« Le 30 novembre 2012 une avocate marseillaise, Maître Raymonde Talbot, a été égorgée dans son cabinet de la rue Saint-Ferréol à Marseille. C’est son associé qui l’a découverte. Le bâtonnier de Marseille, Jérôme Gavaudan, s’est rendu immédiatement sur place et je l’ai joint sur son téléphone mobile. Je tiens à lui faire savoir, ainsi qu’à tous les avocats de Marseille et à la famille de Madame Talbot, que nous partageons ce terrible deuil. Les avocats de France en effet ne peuvent qu’être affectés par l’assassinat de Maître Raymonde Talbot, qui s’est produit dans son cabinet au moment où elle y exerçait sa profession en plein jour. Nous sommes donc tous concernés et solidaires. En témoignage de solidarité avec nos confrères marseillais, je demande à tous les avocats de France d’observer, le 4 décembre, une minute de silence en début de toute audience ».