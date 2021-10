Hommage à un Grand Homme

Celui qui n’a eu de cesse de brandir l’étendard des Droits de l’Homme sur la scène internationale.

Armé de son courage légendaire, vêtu de sa parure d’ancien combattant, Stéphane Hessel se plaisait à rêver d'une gouvernance planétaire, d’un monde meilleur, aux couleurs du Droit et de la Justice.

Fervent défenseur du bien, il ne niait nullement l’existence du mal, mais il l'avait combattu, préférant sans cesse « explorer la bonté énorme où tout se tait », une citation qu’il tenait de Guillaume Apollinaire, son poète favori.

Le refus du mal était chez lui une évidence, l’application et le prolongement de ses pensées. Stéphane Hessel n’était pas seulement un résistant, il était aussi et surtout un non-violent. S’opposant avec bravoure à la plus grande occupation du Siècle, il fut arrêté et déporté à Buchenwald, qu’il parvient à quitter vivant.

Grand amateur des Arts et des Lettres, il fut également poète, narrant pendant des heures vers et strophes, aux sonorités mélancoliques, faisant ainsi valser les mots.

Son dernier regret, ne pas avoir pu rencontrer le président des États-Unis. Le nôtre, celui de l’avoir laissé s’envoler trop tôt vers les cieux.