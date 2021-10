Hommage à Paul Ferrari

Jusqu'à 85 ans, peu avant que la maladie l'emporte, il est resté à la tête de l'agence éponyme, créée par son père et son oncle, en 1924, spécialisée dans les publicités judiciaires et les formalités des sociétés.

Il intégra l'entreprise en 1954 pour ne jamais la quitter, sauf durant le conflit en Algérie. Comme le souligne sa fille Anne-Marie Ferrari-Romien, qui veille aujourd'hui aux destinées de l'agence, « le travail était pour lui un moteur. Il ne pouvait concevoir un matin sans départ au bureau. »

Pendant plus de six décennies, de la machine à écrire nourrie avec trois feuilles carbone à la dématérialisation, Paul Ferrari, adepte des nouvelles technologies, a été le témoin passionné de l'évolution phénoménale du marché des publications légales. Il eut à cœur de faire progresser au même rythme ses moyens de production, à la fois au sein de l'agence et en termes de communication avec les clients.

D'une irréprochable fidélité avec ses partenaires, il sut nouer des relations pérennes avec les supports dont il assurait, pour certains, la régie exclusive dans le secteur des ventes judiciaires.

Sous son impulsion, l'agence Ferrari a, par ailleurs, de tout temps, entretenu des rapports cordiaux et confraternels avec les cabinets d'avocats et les supports spécialisés qui garderont un souvenir exemplaire de ce professionnel hors pair qui voua son existence à l'information juridique et financière.