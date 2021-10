Le cabinet Homère soigne les start-up

Le cabinet Homère a reçu ce 1er prix, ex-aequo avec le cabinet Auguste & Debouzy, dans la catégorie « relation clients », pour la présentation de son offre « Start-Up With Homère ». Cette dernière permet aux jeunes créateurs d'entreprise d'être accompagnés de façon ludique, dès la création de leur société à travers un jeu concours à destination des étudiants entrepreneurs, des tables rondes juridiques gratuites et des packages adaptés aux moyens financiers des start-up.

A propos du Prix Opéra

Le prix Opéra, décerné par des professionnels de la communication et des décideurs, récompense les actions de communication les plus innovantes et les plus pertinentes de l'année des cabinets d'avocats. Il est organisé par Juristes Associés et Acteris.