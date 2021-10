Homère lance son appli pour smartphone

La loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation vient d'entrer en vigueur. Entre autres dispositions, après une décision de Bruxelles, cette loi entérine la possibilité pour les avocats de communiquer totalement librement. Alors que les stratégies de communication des cabinets d'avocats sont très disparates, certains d'entre eux n'ont pas attendu cette révolution législative ni la publication du décret d'application pour communiquer et se rendre encore plus accessibles auprès de leurs clients. L'actualité juridique, fiscale et sociale en direct pour les clients... et les autres Homère, dirigé par Sébastien Robineau, a franchi le pas de la communication par écrans interposés en développant sa propre application. Intuitive et ergonomique, cette dernière permet notamment de suivre l'actualité juridique, fiscale et sociale présentée toutes les semaines par les avocats du cabinet.