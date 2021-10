Hologram Industries renonce à la Bourse

« Notre motivation est double, Il s'agit d'abord d'une volonté de préparer une transition managériale. Dans cette perspective, l'arrivée d'Abenex est un atout le jour où la question se posera réellement », a indiqué Hugues Souparis , président-directeur général et fondateur de l'entreprise, dont il est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire. « De plus, il est prudent pour l'entreprise et ma famille de diversifier notre patrimoine, qui n'est constitué que de mes parts dans Hologram Industries », a ajouté le dirigeant.

Plus important encore à ses yeux, cette OPA lui ouvre la possibilité de sortir de la cote. « L'entreprise en bénéficierait. Nous nous sommes toujours autofinancés et nous n'avons pas eu réellement besoin de faire appel au marché », a indiqué Hugues Souparis. Or il n'a pas non plus de projets suffisamment onéreux pour changer de politique dans un avenir prévisible.

En fait, c'est peut-être sur le terrain de la confidentialité que se situeront les principales retombées de cette opération pour Hologram Industries. « Etre en Bourse nous oblige à donner des informations pertinentes pour le marché et nos concurrents qui n'en font pas autant. Il y a là une vraie distorsion d'information », a confié le dirigeant.