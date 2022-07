Hoche Avocats a conseillé les actionnaires du groupe BeBanjo

BeBanjo est une société technologique développant des outils de gestion éditoriale et opérationnelle des services de distribution vidéo. Elle a pour clients certaines des sociétés de médias les plus prospères au monde - telles que WarnerMedia, BBC Studios et ITV.

Basé en Belgique, Mediagenix est un acteur mondial dans le domaine des logiciels de gestion de diffusion, qui gère l'activité multiplateforme pour plus de 100 des plus grandes sociétés de télévision et de médias au monde. Avec l’acquisition de BeBanjo, Mediagenix capitalise sur des expertises et technologies complémentaires afin d’accélérer la mise en place d’une position de leader mondial dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en contenu.

Conseil juridique des associés de BeBanjo : Hoche Avocats – Jean-Luc Blein (Avocat associé), Didier Fornoni (Avocat associé) et Nicolas Guerry (Avocat).

Conseils juridiques de Mediagenix : Bignon Lebray – Alexandre Ghesquière (Avocat associé) et Sébastien Roy (Avocat) ; Stibbe (Belgique) – Dries Hommez (Avocat associé), Margaux Beyer (Avocat) et Riet Devriendt (Avocat).