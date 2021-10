Hiver 1954 – Hiver 2014 : même combat ?

En 2014, la pauvreté et l’exclusion atteignent des niveaux très préoccupants. La France compte aujourd’hui près de 9 millions de personnes pauvres ou en situation de précarité. Un nouvel appel pour lutter contre l'exclusion et l'indifférence a eu lieu à Paris le 1er février dernier, place du Palais Royal. L'objectif est d’inviter les citoyens à se mobiliser pour que des solutions soient trouvées, que les personnes en situation d’exclusion ne se retrouvent pas dans des impasses.

La Ville de Paris, comme la plupart des grandes métropoles, concentre sur son territoire un nombre important de personnes en situation de grande précarité, vivant à la rue ou confrontées au mal-logement. Dans ce contexte, la prévention et la lutte contre la grande exclusion sont une priorité pour la Mairie.