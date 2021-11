Hervé Chemouli nouveau président de l’Union Internationale des Avocats

Créée en 1927 dans le contexte de la création de la Société des Nations, l’UIA représente près d’un million d'avocats grâce à ses membres individuels et collectifs (barreaux, fédérations et associations), répartis dans plus de 110 pays. Elle promeut les principes essentiels de la profession d'avocat et participe au développement de la science juridique dans tous les domaines du droit au niveau international.

Avant d’accéder à la présidence de l’UIA, Hervé Chemouli a exercé des fonctions institutionnelles en tant que membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris (2000-2002) et du Conseil National des Barreaux (2003-2005). Il demeure aujourd’hui expert auprès de la Commission du Statut Professionnel de l’Avocat (SPA) du CNB. Au sein de l’UIA, il a occupé les postes successifs de Président de Commission, Directeur Financier, Directeur des Congrès et Vice-Président.

Son activité à l’international, dans la région du Maghreb, plus particulièrement au Maroc, ainsi que dans l’ensemble des pays de la zone Amérique Latine, lui a permis de nouer de solides relations à l’étranger, plus particulièrement avec de nombreux cabinets internationaux.

Fort de cette expérience, Hervé Chemouli souhaite pendant son année de présidence de l’UIA, renforcer le multiculturalisme de l’association, « reconnue pour faire dialoguer les deux systèmes de droit continental et decommon law ».

Il mettra également en place un Think Tank consacré à l’efficacité et à la pertinence de nos systèmes judiciaires. L’accent sera particulièrement mis sur les rapports que la profession d'avocat entretient avec le monde judiciaire et sur l’application du secret professionnel au plan international. Le point d’orgue de cette réflexion aura lieu au prochain congrès de l'Union internationale des avocats qui consacrera une thématique entière à cette question. Ce congrès se tiendra du 26 au 30 octobre 2022 à Dakar, au Sénégal.