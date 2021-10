Herbert Smith Freehills nomme Martin Le Touzé associé

Martin Le Touzé dispose d'une solide expérience dans le secteur bancaire, ainsi que dans celui de la gestion d'actifs, de l'assurance et des paiements. Il conseille régulièrement les institutions financières de premier plan, ainsi que les émetteurs et leurs dirigeants, dans le cadre d'actions initiées à leur encontre devant les juridictions ou à l'occasion de procédures disciplinaires devant l'AMF et l'ACPR.



Il a développé une compétence indiscutable dans la gestion de grands contentieux complexes pour toutes les institutions financières, que ce soit des banques, des sociétés de gestion, des compagnies d'assurance ou des établissements de paiement, que Martin accompagne dans toutes leurs problématiques contentieuses et réglementaires.

Son expérience inclut les questions liées à LCB-FT, aux abus de marché, aux contentieux de produits dérivés, aux sanctions et aux embargos, ainsi que la commercialisation de contrats d'assurance-vie et de produits structurés. Plus généralement, Martin accompagne les institutions financières et leurs dirigeants dans l'ensemble des problématiques liées aux obligations professionnelles et de bonne conduite auxquelles elles sont soumises.



Avocat au barreau de Paris depuis 2008, Martin, 38 ans, est diplômé du Master 2 professionnel de droit bancaire et financier de l'Université Paris II (Panthéon-Assas), ainsi que du programme grande école de l'EM Lyon (Master of Science in Management).



« Nous nous réjouissons de cette promotion. Martin est un avocat talentueux qui a su développer au fil des années une solide expérience sur le marché, notamment dans la gestion de contentieux financiers complexes pour nos clients. Nous lui souhaitons de s'épanouir pleinement dans le cadre de ses nouvelles fonctions et beaucoup de succès. Cette nomination vient renforcer notre équipe Disputes de premier plan dirigée par Antoine Juaristi à Paris et démontre une fois encore l'ambition très forte de Herbert Smith Freehills de continuer à se développer, et notamment dans le contexte actuel », commente Frédéric Bouvet, managing partner du bureau de Paris.



Cette promotion prend effet à compter du 1er mai. 26 associés ont été promus au niveau mondial. Il s'agit de la plus importante promotion d'associés depuis la fusion de Herbert Smith et Freehills en 2012. Le ratio hommes-femmes pour cette nouvelle promotion est de 50-50.