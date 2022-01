Herbert Smith Freehills conseille Spie batignolles Concessions

Le cabinet Herbert Smith Freehills a conseillé Spie batignolles Concessions dans le cadre de la cession auprès de l'UCPA de 100 % des actions de son pôle de piscines et centres aquatiques, composé des sociétés Espacéo, Espacéo Aulnay-Sous-Bois, Espacéo Carcassonne, Espacéo Valence-Romans, bénéficiaires de concessions pour la construction, le financement et la gestion opérationnelle de piscines et centres aquatiques.

Herbert Smith Freehills a conseillé Spie batignolles Concessions avec une équipe composée de Edouard Thomas, associé, Noémie Laurin et Lina Chaif, collaboratrices, sur les aspects corporate ; Mathias Dantin, associé, Thomas Herman et Adil Kourtih, collaborateurs, sur le volet droit public ; et Sophie Brézin, associée, sur les aspects droit social.

Spie batignolles Concessions était également conseillé par Arsand Taxand avec une équipe composée d'Alexandre Rocchi, associé, et Noémie Bastien, manager, sur les aspects fiscalité.

L'UCPA était conseillée par Scotto Partners avec une équipe composée de Coralie Oger, associée, et Caroline Vieren, collaboratrice, sur les aspects corporate.