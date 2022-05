Herbert Smith Freehills conseille SoftBank Robotics Group Corp

Herbert Smith Freehills a conseillé SoftBank Robotics Group Corp. (SBRG) sur la conclusion d'un accord en vue de la cession de sa filiale française SoftBank Robotics Europe (SBRE), leader sur le marché de la robotique humanoïde, à United Robotics Group (URG), filiale de RAG-Stiftung, et acteur clé dans le secteur de la maintenance et des services robotiques en Allemagne.

SBRG acquerra une participation minoritaire dans URG et les deux sociétés continueront à collaborer dans la commercialisation mondiale de divers robots. À la suite de cette acquisition, URG deviendra l'une des principales entreprises de robotique de services en Europe.

Située à Paris, SBRE est aussi le développeur et le fabricant des robots Pepper et NAO, de renommée mondiale. URG est le distributeur principal sur le marché européen depuis octobre 2021, responsable des ventes, du service et de la maintenance de Pepper et NAO.

URG, SBRG et SBRE maintiendront un partenariat solide pour développer et distribuer divers robots, dont Pepper, et continueront à fournir ensemble des services à leurs clients dans le monde entier.

L'opération est soumise à autorisation au titre du contrôle des concentrations et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2022.

CMS a conseillé URG sur les aspects de droit allemand et français.