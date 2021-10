Herbert Smith Freehills conseille Renault Group sur la création de sa coentreprise Hyvia

Hyvia proposera un écosystème complet de solutions clé en main : véhicules utilitaires légers à piles à combustible, bornes de recharge, fourniture d'hydrogène décarboné, maintenance et gestion de flottes.

Détenue à parts égales par les deux partenaires, la coentreprise sera implantée sur quatre sites en France et entend contribuer à la décarbonation de la mobilité en Europe en positionnant la France en tête de pont du développement industriel et commercial de cette technologie d'avenir.

Herbert Smith Freehills a conseillé Renault Group avec une équipe composée de Christopher Theris, associé, Rebecca Major, associée, Paul Morton, of counsel et Merwan Becharef, collaborateur, sur les aspects corporate et contractuels et Sergio Sorinas, associé et Agathe Esch et Anne-Cécile Bing, collaboratrices sur les aspects antitrust.

Plug Power Inc. a été conseillé par Goodwin sur les aspects corporate, avec une équipe composée de William Robert, associé et David Diamant, of counsel et par Joffe et Associés sur les aspects antitrust avec une équipe composée de Olivier Cavezian, associé et Klara Matous, collaboratrice.