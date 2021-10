Herbert Smith Freehills conseille Neximmo 39 sur sa cession de Century 21 France à Arche

Au sein de Arche, Century 21 conservera son identité, l'indépendance de sa marque ainsi que l'équipe de management.

Herbert Smith Freehills a conseillé Neximmo 39 avec une équipe composée, à Paris, de Frédéric Bouvet, associé, Cyril Boulignat, of counsel, et Merwan Becharef, collaborateur, sur les aspects corporate ; Bruno Knadjian, associé, et Sylvain Piémont, collaborateur, sur le volet fiscal ; Sophie Brézin, associée, sur les aspects droit social ; et à New York de Peter Behmke, associé, et Michael Jones, collaborateur, sur les aspects de droit US.