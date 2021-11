Herbert Smith Freehills conseille Engie sur son entrée en négociations exclusives avec Bouygues

Herbert Smith Freehills a conseillé Engie, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, sur son entrée en négociations exclusives avec Bouygues pour la cession de 100 % d'Equans, à la suite de la décision de son Conseil d’administration, au terme d’un processus rigoureux et compétitif. L’offre de Bouygues était la mieux-disante au regard de l’ensemble des critères retenus par Engie, y compris sur le plan financier.

Entité indépendante au sein d’Engie depuis le 1er juillet 2021, Equans est un leader mondial des activités de services multi-techniques. Il emploie 74 000 employés dans 17 pays, dont 27 000 en France, et génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 12 milliards d’euros.

L'équipe était composée de 36 associés de 9 bureaux différents et des pratiques corporate, finance, immobilier, contentieux, propriété intellectuelle et technologies. Elle était menée à Paris par Frédéric Bouvet, associé corporate, et composée de Christopher Theris, associé, Sung-Hyuk Kwon, collaborateur senior, Alexandre de Chezelles, Alexandra Ferrier, Martin Dijos et Alix Dixneuf, collaborateurs, sur les aspects corporate ; de Nina Bowyer, associée, Paul Morton, of counsel, Jeremy Griffin collaborateur senior, et Chloë Stonex, collaboratrice, sur le volet projets ; de Régis Oréal, associé, Christelle Salmon-Lataste, of counsel, Joëlle Chetrit, collaboratrice senior, et Charlotte Cunat, collaboratrice, sur les aspects financement ; de Sophie Brézin, associée, et Elisabeth Debrégeas, of counsel, sur la partie droit social ; et d'Alexandra Neri, associée, et Alexandre Euverte, collaborateur, en matière de propriété intellectuelle et technologies.