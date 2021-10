Herbert Smith Freehills conseille BNP Paribas pour son acquisition de FLOA

L'opération envisagée fait l'objet d'un processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes et devrait être finalisée dans les prochains trimestres, sous réserve de l'obtention des autorisations requises, notamment celles de l'Autorité de la concurrence française et de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Herbert Smith Freehills a conseillé BNP Paribas avec une équipe composée d'Hubert Segain, associé, Sophie de Labrouhe, of counsel, Hugues Colombani et Arnaud Biancheri, collaborateurs, sur les aspects corporate ; de Régis Oréal, associé, et Pierre Mathé, collaborateur, sur le volet réglementaire ; de Sergio Sorinas, associé, Agathe Esch et Anne-Cécile Bing, collaboratrices, sur les aspects concurrence ; et d'Alexandra Neri, associée, Sébastien Proust, of counsel, et Alexandre Euverte, collaborateur, sur les questions e-commerce, propriété intellectuelle et données personnelles.

Pour BNP Paribas, les aspects Corporate et M&A ont été gérés par la Practice M&A-Legal du groupe BNP Paribas (Louis Philippe Vasconcelos, Head of M&A-Legal et Margarita Lukashova, M&A Senior Legal Counsel).

Bredin Prat a conseillé Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Weil, Gotshal & Manges conseille Casino sur les aspects corporate et White & Case sur les aspects de droit de la concurrence et réglementaires.