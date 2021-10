Herbert Smith Freehills conseille B&B Hotels sur son acquisition de Timhotel Berthier à Paris

nouveau B&B Hôtel Paris 17 Batignolles est le premier hôtel de la chaîne B&B Hotels dans Paris intramuros. Il comporte 253 chambres et un restaurant.

Herbert Smith Freehills a conseillé B&B Hotels avec une équipe animée par David Lacaze, associé, composée d'Isabelle Augais, of counsel, Agnès Druot, collaboratrice, sur les aspects transactionnels et hôteliers ; Bruno Knadjian, associé, et Sylvain Piémont, collaborateur, sur le volet fiscal ; Sophie Brézin, associée, Elisabeth Debrégeas, of counsel, et Jennifer Heng, collaboratrice, sur les aspects droit social ; et Alexandra Neri, associée, et Alexandre Euverte, sur le volet protection des données personnelles.