HelloWork crée « SmartForum » du rachat de tagEmploi via sa filiale Jobijoba

HelloWork, l'acteur digital de référence de l'emploi, du recrutement et de la formation en France, annonce le rachat de la solution tagEmploi, qui développe des applications web et mobiles dédiées aux collectivités territoriales pour l'emploi local.

Cet outil sera associé à l'activité collectivités de Jobijoba, plateforme d'emploi et de recrutement éditée de HelloWork, sous le nom « SmartForum » qui devient ainsi le leader des solutions digitales emploi et attractivité pour les collectivités territoriales, salons et forums en France.

Dans le contexte singulier de l'année 2020, SmartForum prend tout son sens et contribuera à soutenir les initiatives des collectivités pour soutenir l'emploi, les entreprises et renforcer l'attractivité des territoires.

Développer l'emploi et les territoires

SmartForum se veut la réunion du meilleur des deux solutions au service de près de 10 millions d'administrés, couverts par les plateformes déjà actives sur les sites des collectivités locales, qui se verront dorénavant proposer des solutions enrichies de nombreuses fonctionnalités : espace candidats et recruteurs, CVthèque, CV Catcher (solution de matching de CV développée par Jobijoba).

Comptant plus d'une centaine d'organisations clientes, la plateforme prévoit d'équiper 50 % des métropoles françaises et d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021.

« HelloWork a vocation à être présent sur tout le territoire, et faire profiter de sa technologie de mises en relation candidats/recruteurs à tous ceux qui souhaitent être acteurs de l'emploi et du développement des entreprises et des territoires », indique Jérôme Armbruster, son président.

A titre d'exemple, la Mairie de Paris, Rennes métropole, Bordeaux métropole, le département de l'Allier (avec un dispositif sur mesure pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA), Tours Métropole Val de Loire, la Communauté d'agglomération d'Angers, Grand Paris Sud, Grand Nancy, Région PACA, sont d'ores et déjà des collectivités clientes de SmartForum.

« Nous allons accompagner toujours plus les collectivités sur l'enjeu de l'emploi local à travers des plateformes dédiées en marque blanche, qui diffusent en temps réel les offres d'emploi à pourvoir par les entreprises d'un bassin donné et des dispositifs liés à l'attractivité du territoire (images & vidéos, rapprochement de conjoints, CVthèque, Jobdating, etc) », précise Guillaume Schmidt, le directeur de SmartForum.