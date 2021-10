Hélène Lebon crée le département protection des données personnelles de Franklin

Hélène Lebon a récemment développé un département “Données personnelles” au sein du cabinet Franklin, ce que l'ensemble des associés du cabinet a salué : « L'arrivée d'Hélène s'inscrit idéalement dans la dynamique de redéploiement de Franklin. Son expertise en matière de conformité et la création du pôle dédié à la protection des données personnelles contribuent à renforcer nos offres de services et les solutions proposées à nos clients. »

Experte en protection des données personnelles, Hélène Lebon intervient notamment dans le cadre d'audits et de mise en conformité au RGPD, de sécurité des données, de mise en place de technologies spécifiques telles que la géolocalisation, d'objets connectés ou encore en matière de cyber-surveillance des salariés, de création de lignes d'alerte professionnelles, de secret professionnel (bancaire et médical). Elle dispose également d'une pratique importante en pré-contentieux et contentieux auprès de la CNIL (contrôles, mises en demeure, sanctions notamment) ainsi qu'avec les personnes physiques (réponse aux réclamations).

Elle accompagne, tant en conseil qu'en contentieux, en France et dans la Principauté de Monaco, une clientèle nationale et internationale, principalement dans les secteurs de l'assurance, des banques, de la grande distribution et des transports.

Hélène Lebon se réjouit d'avoir rejoint les équipes du cabinet, avec lesquelles elle partage « une vision commune » de son métier et « a même attention à la méthodologie de travail, comme aux besoins des clients ». « La mutualisation de nos moyens permettra d'anticiper au mieux les besoins futurs de nos clients, notamment face à l'augmentation des contentieux réglementaires de conformité et de protection des données personnelles. », ajoute-t-elle.

L'expérience d'Hélène Lebon en matière de conformité vient s'ajouter à celles des avocats récemment arrivés, comme Serge Durox, en Droit & Conformité, Myriam de Gaudusson et Patrick Thiébart, en droit social et Michel Sapin, sur les secteurs publics et parapublics, tous expérimentés sur les sujets de compliance. Grâce à ce regroupement de compétences, Franklin dispose d'une équipe pluridisciplinaire de premier plan en la matière.

Ces développements s'inscrivent dans le courant de l'évolution des standards en matière de protection voulue par les institutions, les consommateurs et les entreprises et représentent un atout considérable pour le cabinet. Hélène Lebon pourra ainsi collaborer avec les équipes droit public et contentieux dans la mesure où le RGPD impacte significativement le secteur public et va augmenter les recours contentieux devant tous les types de juridictions.