Hélène Fontanille rejoint Cleach Avocats pour diriger le département social

Après plus d’une vingtaine d’années passées chez Coblence Avocats, Hélène Fontanille a rejoint Cleach Avocats pour en diriger le département social. Hélène Fontanille intervient, tant en conseil qu’en contentieux, auprès d’entreprises françaises et étrangères sur l’ensemble des problématiques de droit social. Son expérience et sa pratique généraliste dans cette matière lui permettent d’intervenir sur l’ensemble des sujets, tant de droit du travail qu’en droit de la sécurité sociale. Elle a notamment développé une compétence concernant les journalistes, l’amenant, entre autres, à intervenir devant leur Commission arbitrale.

Parmi les entreprises qui lui font confiance, Hélène Fontanille compte, notamment, des sociétés de médias, publiques et privées, des hôtels de luxe, ou encore des sociétés intervenant dans les nouvelles technologies, ainsi que des entreprises industrielles.

Les associés du cabinet se réjouissent de cette arrivée qui donnera un nouvel essor au département social. Hélène Fontanille apportera, en outre, une expertise complémentaire et une solide expérience aux différents pôles, notamment dans le traitement des opérations de fusions-acquisitions et de private equity. Elle pourra compter sur les équipes de Cleach Avocats pour poursuivre le développement de son activité au sein d’une structure qui bénéficie des ressources humaines et expertises permettant un traitement transversal des dossiers. Elle travaillera en synergie avec les autres départements du cabinet (corporate, fiscal, propriété intellectuelle, droit des contrats et contentieux).