Hélène Fontaine prend la tête de la Conférence des bâtonniers

Ancien bâtonnier de Lille, elle a été élue au premier tour avec 60,35 % des voix (17 868 des voix pour 29 607 suffrages exprimés). Âgée de 53 ans, a prêté serment en 1990 à Lille, où elle exerce encore aujourd'hui.

Bâtonnier de ce même barreau en 2013 et 2014, elle a également été vice-présidente de la Conférence régionale Nord-Pas-de-Calais, du bureau de la Conférence des bâtonniers, présidente de sa commission civile et expert CCBE en droit de la famille et en matière d'accès au droit.

Hélène Fontaine souhaite orienter son mandat autour de deux axes « donner encore plus de force à la Conférence et développer la proximité avec les bâtonniers et les membres des conseils de l'ordre ».