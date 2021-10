HEC Paris lance son MOOC

En partenariat avec First Finance Institute et sous la direction de Pascal Quiry, professeur affilié de finance à HEC Paris et co-auteur de l’ouvrage de référence Vernimmen, le certificat ICCF @ HEC Paris (International Certificate in Corporate Finance) a été conçu pour répondre aux besoins de compréhension et d’action d’une population de cadres ou futurs cadres financiers à haut potentiel et concernés par les décisions financières de l’entreprise.

Pour la première fois, un programme certifiant en finance s’appuie sur l’efficacité pédagogique des MOOCs (massive open online course). Composé de trois cours principaux (Analyse financière, Evaluation de société et Choix d’investissement et de financement), ce programme s’articule autour de sessions de cours en vidéo, d’une étude de cas, d’une « classe virtuelle » en direct et d’échanges actifs sur le forum avec l’ensemble des participants et le professeur. A l’issue d’un parcours de 6 mois clôturé par test final rigoureux, chaque participant se verra remettre un certificat HEC Paris en finance d’entreprise : l’ICCF @ HEC Paris.

Bernard Ramanantsoa, directeur général d’HEC Paris, explique : « HEC Paris a pour ambition de s’appuyer sur le numérique pour générer de nouvelles possibilités d’apprentissage et créer de nouvelles communautés apprenantes au niveau mondial. Cette gamme de programmes certifiants de très haut niveau a été spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de développement des compétences de managers en activité. »

La version chinoise de ce programme démarre également en janvier 2015, dans le cadre d'un partenariat avec Tsinghua University-SEM, prestigieuse business school à Pékin. HEC est ainsi la première business school européenne à proposer en Chine des programmes de type MOOC destinés aux cadres et dirigeants d’entreprises.

Ce programme inaugural sera complété en 2015 par des certificats en Marketing, Stratégie d'entreprise et Leadership, l'ensemble constituant les Essentiels du Management @ HEC Paris.