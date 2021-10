HEC Paris lance le double diplôme MBA-MSc in International Finance

« HEC Paris a conçu le double diplôme MBA-MIF pour de jeunes professionnels souhaitant acquérir non seulement un enseignement général au management et des compétences en leadership, mais aussi des connaissances techniques pointues en finance. Cette combinaison unique permettra aux étudiants du double diplôme de se différencier de leurs pairs et de pouvoir accéder ainsi plus rapidement à des postes à responsabilités dans la finance et le conseil », explique Jacques Olivier, professeur de finance et directeur du programme.

Le programme a été élaboré afin d’optimiser les synergies entre les deux programmes, avec un cursus intégré permettant aux étudiants de compléter leur MBA ou leur MSc in International Finance, pour une durée totale de cours de 20 mois. Il permet de tirer parti de l’expérience. Les étudiants avec une 1re expérience en finance commenceront ainsi les cours de comptabilité ou de finance à un niveau avancé. Le programme propose également un entraînement intensif en finance, et ainsi l’optimisation de la préparation aux entretiens en finance et conseil.

Il permet enfin aux étudiants de suivre une double spécialisation: en stratégie, entrepreneuriat ou management pour le MBA, en même temps que la finance pour le MIF, et d’augmenter les opportunités de networking à la fois au MBA et au MIF.

Les étudiants du double diplôme seront à la fois diplômés du MBA et du MSc in International Finance à l’issue des 20 mois du programme.