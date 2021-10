Hauts-de-Seine : « Vous avez la parole ! »

Cette initiative a pour objectif de proposer aux personnes concernées par l'action sociale de participer à trois réunions par an dans le but de répondre au mieux aux attentes du public. Lors de la première réunion seront abordés la qualité de l'accueil physique et téléphonique (accessibilité, horaires d'ouverture du service), la compréhension des courriers de l'administration… Cette rencontre sera aussi l'occasion de définir les prochains sujets à aborder. Les usagers seront alors écoutés. Ils pourront échanger librement et apporter de nouvelles propositions d'amélioration d'accueil.

Les deux premières réunions sont programmées en mars 2017 dans les communes d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Fontenay-aux-Roses, Clamart, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Meudon, Montrouge et Sceaux.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire par mail à vousavezlaparole@hauts-de-seine.fr ou par téléphone au 01 76 68 82 81.