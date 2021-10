Hauts-de-Seine : Vacan'Sports, de 6 à 17 ans

Ce programme a lieu dans six parcs du département, dont trois en libre accès (le parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers, le parc nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres et le parc des sports de la Grenouillère à Antony). Les activités sportives sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat. Au programme : équitation, kayak, golf, plongée, roller, football, trampoline, tir à l’arc, boxe, skate, BMX, etc. Le Conseil général offre à tous les jeunes alto-séquanais, notamment ceux qui ne partent pas en vacances ou qui n’ont pas l’opportunité de faire un sport en club, la possibilité de pratiquer des activités sportives gratuites pendant les vacances.