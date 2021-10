Hauts-de-Seine : « Une politique volontariste au service des habitants »

Souhaitant une excellente année aux habitants du département, Patrick Devedjian souligne que dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint par le désengagement de l'Etat, « le Département des Hauts-de-Seine doit plus que jamais faire preuve d'imagination et d'innovation pour mener à bien ses missions ».

Il est ainsi revenu sur la création du fonds départemental de solidarité.

« Forts de notre expérience au service des populations, nous avons renforcé en 2018 nos synergies avec les autres départements de la Région. Nous avons ainsi créé un fonds de solidarité interdépartemental, pour mener à bien de grands projets structurants, qu'un département seul ne peut plus porter », explique Patrick Devedjian.

Il a également évoqué la poursuite du rapprochement des Hauts-de-Seine avec les Yvelines : « En mettant en commun nos moyens, notre expertise, nous renforçons nos capacités d'action au profit de tous, tout en réalisant des économies d'échelles indispensables pour faire face aux contraintes budgétaires que nous impose l'Etat. Avec toujours un seul et même objectif : continuer d'investir, pour améliorer le quotidien et la qualité de vie des habitants de notre département et de ceux qui y travaillent, comme nous le faisons dans le quartier de Paris La Défense. »

Pour lui, toute l'action départementale vise à rendre les Hauts-de-Seine plus attractifs : « et cela fonctionne ».

Récemment, le Département a été le premier à calculer son “indice de positivité”, mesurant la performance des territoires. Pour le président du Département, « cet indice s'est révélé particulièrement positif dans les domaines de l'environnement et du cadre de vie. Ces résultats prouvent le bien-fondé d'une politique volontariste que nous sommes déterminés à poursuivre dans les douze mois à venir, et ce sans alourdissement de la fiscalité départementale. Chacun mesure désormais que les départements sont les seuls acteurs sociaux sur le terrain ».