Hauts-de-Seine : Une nouvelle politique d’économie sociale et solidaire mise en place

Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire (ESS), le département des Hauts-de-Seine a révélé sa nouvelle politique en la matière, avec une stratégie basée sur plusieurs axes : l’observation et l’échange, la formation et l’accompagnement, le soutien ainsi que la valorisation. Il a aussi présenté son plan d’actions qui s’appuie notamment sur le déploiement de projets structurants tels que l’appel à projet Progr’Ess et la Matinée des financements à impact, qui aura lieu le mardi 22 novembre au salon de Paris La Défense Arena, à Nanterre. Le Département ambitionne également de créer une passerelle entre les jeunes et les entreprises.

« Encourager les initiatives citoyennes »

Cette stratégie cible « principalement les initiatives et les projets à fort impact social » sur le territoire pour améliorer le quotidien des altoséquanais. L’engagement des Hauts-de-Seine vise « à encourager les initiatives citoyennes, à créer du lien social entre les habitants et les acteurs locaux, et à faciliter le développement d’initiatives locales sociales et solidaires ».