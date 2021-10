Hauts-de-Seine : un septième contrat de développement

Sept contrats approuvés, sept contrats signés. Châtenay-Malabry a clôturé récemment la première valse des signatures de contrat de développement Département/Ville. La nouvelle politique départementale de soutien aux communes est fondée sur un partenariat contractuel sur trois ans (2013/2015). « Plus de 500 dispositifs existent afin d’obtenir une subvention du Conseil général, explique Patrick Devedjian.



Ce contrat simplifie les procédures et offre davantage de transparence, et de lisibilité aux actions du conseil général. Il permet également aux communes de se concentrer sur ses grands projets. » Le contrat Département/Ville de Châtenay-Malabry porte sur une enveloppe de 13,3 millions d’euros dont 11,5 millions d’euros d’investissement. 10 millions d’euros seront affectés à la réhabilitation du groupe scolaire Jules Verne.