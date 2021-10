D'un diamètre intérieur de 40 m et d'une profondeur de 25 m, le bassin sera complètement enterré, et permettra de réduire les risques d'inondations et les volumes d'eau déversés dans la Seine diminuant de près de 40 % les volumes annuels. L'opération devrait coûter 31 millions d'euros dont 1 million pour la réfection du stade qui sera prise en charge par la ville.

Le projet devrait s'achever fin 2017 mais dès le mois de septembre, le stade pourra de nouveau accueillir les sportifs.