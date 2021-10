Hauts-de-Seine : salon de lecture en plein air

Il est possible de profiter du programme de cette édition jusqu'au 30 août : salons de lecture à ciel ouvert, spectacles, ateliers, lectures et animations spécialement imaginées pour les plus jeunes.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique d'éducation artistique et culturelle pour tous de la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine : « une politique culturelle en direction du plus grand nombre, des événements et des dispositifs dédiés à la formation des spectateurs d'aujourd'hui et de demain ».

Cette opération estivale est organisée en partenariat avec les médiathèques d'Antony, Châtenay-Malabry, Issy-les-Moulineaux, Villeneuve-La-Garenne et Nanterre.