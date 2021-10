Hauts-de-Seine : Revolution@Work, le monde du travail de demain

Defacto, président du Réseau international des quartiers d'affaires (Riqa), réunira, en partenariat avec Hopscotch, les investisseurs, aménageurs, architectes, promoteurs, acteurs d'entreprises mais aussi les Pouvoirs publics et les étudiants du monde entier.

« À travers ce programme, il s'agit de fédérer et de nouer une relation pérenne avec les différents acteurs des quartiers d'affaires internationaux autour d'une politique commune de développement sur ces sujets », indique Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Defacto.

La plateforme numérique, espace collaboratif et communautaire, propose des contributions sous forme d'articles, de vidéos interactives et d'infographies pour construire ensemble des solutions concrètes et innovantes. Un avant-goût de l'événement à venir les 8 et 9 décembre à Cœur Défense.

Au programme : parcours expérientiels, conférences et ateliers collaboratifs auxquels participeront les représentants des grands quartiers d'affaires et des pays émergents pour proposer, ensemble, de nouvelles solutions.