Hauts-de-Seine: Que deviennent les jardins historiques ?

Le Département, en partenariat avec l'Institut européen des jardins et paysages, le Conseil international des monuments et des sites (Icomos-France), et Hortis, association regroupant les responsables des espaces de nature en ville, organise un colloque international afin de présenter la réflexion contemporaine sur les pratiques et la philosophie actuelle en matière de valorisation des jardins historiques.

Au cours de ces deux journées, des experts, historiens de l'art des jardins, architectes, sociologues, jardiniers, responsables de parcs historiques, viendront s'exprimer lors de conférences sur les quatre thèmes majeurs du colloque : la Charte de Florence, les anciens et nouveaux métiers liés à ce domaine, ainsi que des usages contemporains de ces lieux qui ne furent pas conçus pour les fonctions qu'on leur assigne aujourd'hui. Une attention particulière sera réservée à la réflexion sur le végétal et sur les contraintes liées à la préservation des milieux naturels.