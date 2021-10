Hauts-de-Seine : Pokémon Go pour attirer les touristes

Le jeu virtuel est devenu un argument touristique pour Hauts-de-Seine Tourisme. L'application Pokémon Go a déjà été téléchargée plus de 100 millions de fois dans le monde et le comité du tourisme compte bien surfer sur ce succès.

Sortez, marchez et capturez Roucool, Nosferapti et Rattata

Le but de ce jeu est d'attraper le plus de Pokémons possible. Pour cela, il faut les chercher un peu partout, et arpenter les villes. Pour progresser, les ‘'chasseurs'' de ces petites bêtes virtuelles doivent s'arrêter à des Pokéstop (balises pleines de cadeaux et d'objets divers) placés aux endroits comportant un attrait touristique, esthétique ou culturel.

Le comité départemental du tourisme a donc recensé sur son site les meilleurs endroits pour chasser les Pokémon.