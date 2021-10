Hauts-de-Seine : Patrick Ponthier, nouveau président de la CCI

Composée de 16 femmes et de 16 hommes, l'assemblée est placée sous le signe du renouvellement. Pour 22 des 32 membres, il s'agit d'un premier mandat. Élus pour cinq ans, ces chefs d'entreprise bénévoles représentent les quelque 80 000 entreprises du commerce, de l'industrie et des services du département.

Membre de la CCI Paris - Île-de-France depuis 2004, Patrick Ponthier, le nouveau président, est le dirigeant fondateur de la société Aceni, entreprise de service spécialisée dans la propreté et le nettoyage industriel, implantée à Asnières et qui compte 450 salariés. Il est également un membre actif du Medef Hauts-de-Seine.

Les membres élus du bureau sont Michel Valache, premier vice-président ; Benoît Feytit, vice-président ; Patrice Puypéroux et Dominique Denis, trésorier et trésorier adjoint ; Marie-Christine Oghly et Marie-Christine Litton, secrétaires.

Après avoir rendu hommage à Jean-Yves Durance, son prédécesseur, Patrick Ponthier a indiqué qu'il souhaitait « inscrire son mandat dans la poursuite du plan de transformation, engagé par la CCI Paris - Île-de-France, en avril dernier ». Parmi les axes majeurs de son action, le nouveau président veut notamment accompagner des créateurs d'entreprise dans la réalisation de leur projet. La CCI Hauts-de-Seine accueillera ainsi près de soixante-dix jeunes entreprises du département dans le cadre du concours « Made in 92 », le 7 décembre prochain. Patrick Ponthier souhaite également accompagner la transformation digitale des entreprises, notamment à travers la plateforme « Les Digiteurs », une offre globale conçue et portée au niveau régional par son prédécesseur.





© Xavier Renauld/CCI Paris Ile-de-France

Le Président Patrick Ponthier a, par ailleurs, exprimé sa crainte et celle de tous les élus « que ces ambitions et ces services soient anéantis par les nouvelles réductions de financements que le gouvernement projette d'imposer aux CCI au travers du projet de Loi de Finance 2017 ».