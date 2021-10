Hauts-de-Seine : mini-croisières sur la Seine

Pour la 4e année, de juin à septembre 2013, Hauts-de-Seine Tourisme propose la découverte des îles et des rives du premier méandre de la Seine à l’ouest de Paris. Ces croisières estivales naviguent de Sèvres à Rueil-Malmaison, mais font aussi des incursions dans les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et Paris, à la découverte d’un patrimoine vert, historique, culturel et industriel.